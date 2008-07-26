В Кабардино-Балкарии погибли трое украинских туристов

В горах Кабардино-Балкарии погибли трое туристов из Украины.

Как сообщил начальник пресс-службы Главного управления МЧС по республике Кантемир ДАВЫДОВ, накануне группа из восьми человек попала под обвал ледника. В результате погибли три человека.

За помощью был выслан один из туристов, сегодня утром он вышел на пограничную заставу и сообщил о произошедшем. Остальные члены группы не пострадали. В настоящее время четыре человека находятся на месте происшествия и ждут спасателей.