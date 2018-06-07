Мифы и реалии украинского дублирования

«Я ничего не знаю о дубляже» – так среагировал парень, который выходил после просмотра фильма (кажется, "Хенкок") на наш вопрос о том, на каком языке дублирован фильм и понравился ли ему дубляж. Он удивленно посмотрел на нас, махнул рукой и пошел себе прочь, углубившись в свои впечатления от фильма.

По большей части так и относятся украинские зрители к проблеме украиноязычного дублирования иностранных фильмов. То есть просто не обращают внимание на то, на каком языке демонстрируется лента. Лишь бы кино было хорошим...

И эта реакция является показательным ответом на тот миф, который на протяжении полугода навязывается в Украине подконтрольными одной соседней стране силами. Миф о том, что украинизация вроде бы приведет к гибели украинской кинопрокатной отрасли, мало того – к расколу внутри украинского общества и едва ли не к гражданской войне. О масштабе этой кампании может свидетельствовать огромное число упоминаний, ссылок относительно украинского дубляжа, в частности на российских сайтах. Делается это, как всегда грубо и непрофессионально (например, выставляются украинские постеры кинокартин с дорисованными свиньями, которые должны символизировать украинцев). Именно так антиукраинские силы удовлетворяют себя, все больше отдаляясь от реалий.

А реалии никоим образом не вписываются в их представления. Миф развеялся как дым. Падения в кинопрокате так и не состоялось, а наоборот – наблюдается рост: на 4% за первое полугодие в этом году.

Однако антиукраинская кампания, очевидно, была хорошо профинансирована и тянется до сих пор. Все еще раздаются всевозможные заявления относительно дублирования фильмов, появляются новые «аналитические» материалы сомнительного содержания.

Потому хочется еще раз напомнить требования украинского законодательства и немного углубиться в историю вопроса.

Еще в 1998 году был принят закон “О кинематографии”, которым установлено: “Иностранные фильмы перед распространением в Украине в обязательном порядке должны быть дублированы или озвучены или субтитрованы на государственном языке, они также могут быть дублированы или озвучены или субтитрованы на языках национальных меньшинств”.

Более восьми лет ни кинопрокатчики, ни чиновники, которые выдают прокатные удостоверения, каким-то удивительным образом “не замечали” первой половины процитированного предложения, особенно они старались “не замечать” слов “в обязательном порядке”.

Наконец в январе 2006 года правительство Юрия Еханурова приняло постановление №20, которым устанавливало обязательную квоту фильмокопий, дублированных на государственном языке, и предусмотрел постепенное повышение этой квоты до 70%, а также внес изменения в “Положение о государственном удостоверении на право распространения и демонстрирования фильмов”. В частности, было добавлено требование о том, что для получения удостоверения кинопрокатчики должны предоставить фильмокопию, дублированную, озвученную или субтитрованную на государственном языкем, а также установлено, что прокатное удостоверение не выдается, если фильм не дублирован, озвучен или субтитрован с сохранением на фильмокопии звуковой дорожки на языке оригинала.

Однако упомянутые положения постановления были обжалованы в иске ранее малоизвестной Ассоциации содействия развитию кинематографа в Украине и предприятия “Эвист” Днепропетровской областной организации Украинского общества слепых. И хотя суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска и признал правоту Кабинета Министров, однако заседания апелляционного суда проходили уже тогда, когда к власти пришло правительство Януковича, в котором гуманитарными вопросами занимался известный “ценитель” украинского искусства Дмитрий Табачник.

Итак, упомянутые положения правительственного постановления были отменены Киевским апелляционным судом. Это дало возможность некоторым кинопрокатчикам игнорировать закон и цинично презирать права украиноязычных зрителей вплоть до начала нынешнего года.

Наконец в декабре 2007 года Конституционный суд дал толкование процитированного выше положения закона “О кинематографии”, которым установил, что дублированы, озвучены или субтитрованы на государственном языке должны быть 100% фильмокопий. Однако даже после этого решения некоторые кинопрокатчики пытались найти дыру в законе. Они считали, что смогут и дальше возить из России дублированные на русском языке фильмокопии и демонстрировать их в Украине, лишь наложив на них украинские субтитры.

Препоной попыткам обойти закон стало письмо Госкино от 25 декабря 2007 года и приказ министра культуры и туризма от 18 января 2008 года, которыми запрещено выдавать удостоверение на фильмокопии, которые не дублированы, озвучены или субтитрованы на государственном языке. При этом субтитрованные на государственном языкем фильмокопии допускаются в прокат, если на них сохранена звуковая дорожка на языке оригинала.

Конечно, упомянутый приказ стал мишенью для атак со стороны кинопрокатчиков, которые представляют в Украине интересы российского кинобизнеса. Одни из них обжаловали приказ в суде. Другие объявили его “незаконным”, даже не ожидая решения суда.

Наконец 10 июля 2008 года Высший административный суд Украины рассмотрел кассационную жалобу Генеральной прокуратуры на решение Киевского апелляционного хозяйственного суда и подтвердил законность положений постановления Кабмина относительно обязательного предъявления фильмокопии дублированной, озвученной или субтитрованной на государственном языке, и о том, что прокатное удостоверение не выдается, если фильм не дублируется, озвучен или субтитрован с сохранением на фильмокопии звуковой дорожки на языке оригинала. Отмененным осталось лишь положение об установлении квот. Ведь в соответствии с решением Конституционного Суда, переводу на государственный язык подлежат 100% фильмокопий. Следовательно, определение 70-процентной квоты противоречило бы решению КС. Решение обжалованию не подлежит.

Теперь дискуссию о том, можно ли обойти закон и решение Конституционного Суда, наложив украинские субтитры на российский дубляж, можно считать законченной. В прокат будут допускаться лишь фильмокопии, дублированные или озвученные на украинском языке, а также, субтитрованные с сохранением звуковой дорожки на языке оригинала. И искать какие-то здесь лазейки или неточности – дело напрасное.

Андрей Костюк, Андрей Гарасим