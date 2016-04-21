В Житомире на открытии дома культуры установили 3-метровую куклу-мотанку (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, в мероприятии приняли участие руководители города и области, духовенство, работники нового учреждения, общественные активисты, историки и журналисты - всего около ста человек.

В рамках торжественного открытия состоялись митинг у памятника Тарасу Шевченко и литературно-музыкальная композиция.

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Отныне Дом украинской культуры, или «Украинский дом», как его уже называют жители города, начнет работать в Житомире.

Для этого был отреставрирован и переоборудован старинный особняк нотариуса Ивана Филиппова.

Для открытия Дома украинской культуры как этно-художественного центра из бюджета города было выделено 1,1 млн грн.

Концепция центра предусматривает, что каждая экспозиция будет меняться ежемесячно. Сейчас там размещена экспозиция выдающихся деятелей Житомирщины: Ивана Виговского, Святослава Рихтера и других .Возле него установлены 3 флагштока с флагами Украины, Житомира, Евросоюза, а также стела «Украинский дом». Также установлена кукла-мотанка высотой 3,5 метра.

В этом культурном центре будут также действовать школы мастеров, вышиванок, украинских произведений, кружки и т. п.

Дом украинской культуры также будет местом встречи интеллигенции, молодежи, ученых, местом проведения мастер-классов и презентаций, размещением интересных выставочных экспонатов.

Также он будет сотрудничать со столичным государственным предприятием «Мистецький Арсенал» по вопросам проведения различных мероприятий.

С сегодняшнего дня в Доме украинской культуры будут работать 6 выставочных залов, где представлено большое количество экспонатов - изделия народного творчества, бытовые вещи и оружие казацкой эпохи, картины житомирских художников.

На открытии культурного центра выступили: известная украинская певица Нина Матвиенко, житомирская хоровая капелла "Орея" и другие. Отец Богдан Свято-Михайловского кафедрального собора УПЦ КП благословил открытие Дома украинской культуры. Также установленную возле центра куклу-мотанку зарегистрировали представители Книги рекордов Украины как новый рекорд "на самую большую куклу-мотанку, изготовленную с сохранением правильных и точных пропорций и согласно украинским традиционным правилам народного творчества".

Справка УНИАН. Имение адвоката и нотариуса Филиппова является памятником архитектуры местного значения, построенным в стиле барокко в 1903 году.

Ранее в этом помещении находились несколько управлений Житомирского городского совета и коммунальное предприятие.