В Одессе автомобиль патрульной полиции участвует в незаконных уличных гонках (видео)

В сети появилось видео участия автомобиля патрульной полиции в незаконных уличных гонках в Одессе.

Видеоролик с соответствующим комментарием появился на странице сообщества "ЄвроМайдан – EuroMaydan" в соцсети Facebook. Отмечается, что регистрационный номер полицейской машины - 1565. Читайте такжеВ Киеве патрульные сбили женщину: полиция "запуталась" в сообщениях (видео)

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