В Одессе автомобиль патрульной полиции участвует в незаконных уличных гонках (видео)
10:20, 20 апреля 2016Общество
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В сети появилось видео участия автомобиля патрульной полиции в незаконных уличных гонках в Одессе.
В Одессе полиция участвует в "мажорных" гонках / скриншот
Видеоролик с соответствующим комментарием появился на странице сообщества "ЄвроМайдан – EuroMaydan" в соцсети Facebook.
Отмечается, что регистрационный номер полицейской машины - 1565.
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