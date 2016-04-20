В Одессе автомобиль патрульной полиции участвует в незаконных уличных гонках (видео)

10:20, 20 апреля 2016
Общество
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В сети появилось видео участия автомобиля патрульной полиции в незаконных уличных гонках в Одессе.

В Одессе полиция участвует в

Видеоролик с соответствующим комментарием появился на странице сообщества "ЄвроМайдан – EuroMaydan" в соцсети Facebook.

Отмечается, что регистрационный номер полицейской машины - 1565.

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