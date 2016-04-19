Спецслужбы перекрыли канал поставок товаров военного назначения из РФ

Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины в Черновицкой и Запорожской областях перекрыли транзитный канал незаконного перемещения товаров военного назначения из Российской Федерации в одну из стран Европы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ. Согласно обнародованной информации, пресечена попытка вывоза в обход таможенного контроля через международный пункт пропуска «Порубное» 119 гусеничных траков и 131 шпильки к многоцелевому тягачу легкого бронирования. Читайте такжеСБУ похвасталась "урожаем" нецензурщины со своей фейковой страницы для вопросов к Захарченко Следственным отделом Управления СБУ в Черновицкой области открыто уголовное производство по ч.1 ст.333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственные действия.

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