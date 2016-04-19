Парубий пообещал протестующим в июне рассмотреть в Раде вопрос финансирования науки

Об этом заявил председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий во время встречи с представителями научных кругов, которые пришли 19 апреля под стены Верховной Рады с требованием выделить средства на финансирование науки, сообщили УНИАН в пресс-службе ВРУ.

Ученые требовали выполнить нормы закона "О научной и научно-технической деятельности", принятого парламентом в прошлом году, и передали свои требования о катастрофическом положении в сфере образования председателю парламента.

"Это не фантастические вещи. Но нужно уже нарабатывать предложения на 2017 год", - сказал Парубий.

Отмечается, что, согласно этому закону, финансирование науки должно составлять 1.7% от ВВП. На данный момент в бюджете страны на это направление выделено только 0.2%, что делает невозможным оплату труда молодым ученым и повлечет прекращение финансирования научных программ.

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В частности, министр науки и образования Украины Лилия Гриневич отметила, что на сегодняшний день "кризисно необходимые 610 млн грн на все академии для дофинансирования задолженности по выплатам по зарплате", поэтому срочно нужно внести изменения в государственный бюджет Украины. Сейчас, по ее словам, в ведомстве проводится аудит относительно определения важнейших его направлений деятельности.

Парубий пообещал митингующим, которые перекрывали движение по вул.Грушевского, организовать встречу ученых с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.