Россия на оккупированном Донбассе набирает людей для участия в войне в Сирии - разведка

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Отмечается, что преимущество предоставляется участникам вооруженной агрессии России против Украины, чеченских кампаний и войны СССР в Афганистане.

По данным разведки, оценка профессиональной пригодности и прохождение курсов боевой переподготовки организованы Центром территориальных войск (Новочеркасск) Южного военного округа (Ростов-на-Дону) ВС РФ на специальном полигоне под Новочеркасском.

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«Военнослужащие, успешно прошедшие испытания, должны подписать специальный контракт, имитирующий их назначение в штат частных военных компаний для снятия юридической и финансовой ответственности с правительства России за возможные последствия», - отмечают в разведке.

Кроме того, ГУР заявляет о росте недовольства местного населения временно оккупированных территорий востока Украины присутствием и действиями российских оккупационных войск.

Так, отмечается в сообщении, 18 апреля офицер штаба 1 АК майор ВС РФ Чирва Алексей Владимирович, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, устроил стрельбу из пистолета в городском парке Донецка, был задержан группой дончан и доставлен в местную больницу с многочисленными травмами.

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