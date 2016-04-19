Рада хочет предоставить участникам АТО право досрочного выхода на пенсию

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение (№ 3252) со второй попытки проголосовали 236 народных депутатов из 331, зарегистрированного в сессионном зале.

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Законопроектом предусматривается предоставить право на назначение пенсии по возрасту после достижения мужчинами 55 лет, женщинами – 50-55 лет:

- военнослужащим, лицам начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, которые принимали непосредственное участие в АТО;

- лицам, которые в составе добровольческих формирований, образованных или самоорганизованных для защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, принимали непосредственное участие в АТО при условии, что в дальнейшем такие добровольческие формирования были включены в состав Вооруженных сил Украины, МВД, Национальной гвардии Украины и других образованных в соответствии с законами Украины воинских формирований и правоохранительных органов и которым предоставлен статус участника боевых действий;

- военнослужащим (резервистам, военнообязанным), лицам рядового, начальствующего состава, которые стали инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных во время непосредственного участия в антитеррористической операции, обеспечения ее проведения, находясь непосредственно в районах АТО в период ее проведения;

- лицам, которые стали инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных во время непосредственного участия в АТО;

- женам (мужьям), если они не приняли повторный брак, и родителям: военнослужащих (резервистов, военнообязанных), которые погибли (пропали без вести), умерли вследствие ранения, контузии или увечья, полученных во время участия в АТО; лиц, которые, находясь в составе добровольческих формирований, погибли (пропали без вести), умерли вследствие ранения, контузии или увечья, полученных во время участия в АТО.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что, «учитывая возраст лиц, которые непосредственно принимают участие в АТО, право на пенсию со снижением пенсионного возраста будут иметь около 500 человек в год с расходами около 12 млн грн в год».