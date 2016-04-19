Гослесагентство намерено в этом году передать в зону АТО 2 тонны березового сока
13:00, 19 апреля 2016Общество
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Государственное агентство лесных ресурсов намерено в этом году передать в зону проведения АТО в виде волонтерской помощи 2 тонны березового сока, сообщила УНИАН первый заместитель главы ведомства Кристина Юшкевич.
Фото УНИАН
"Житомирская область передала больше 400 литров сока, Киевская область передала более 500 литров сока. Я думаю, что всего мы передадим 2 тонны", - сказала она.
Кроме того, ведомство будет передавать в зону АТО мед, сушеные ягоды, травяные чаи.
Как сообщал УНИАН, в прошлом году лесохозяйственные предприятия Украины поставили для строительства фортификационных сооружений и восстановления инфраструктуры в зоне АТО древесины на общую сумму 22 млн грн.
По словам президента Украины Петра Порошенко, на данный момент в зоне проведения антитеррористической операции находятся порядка 69 тыс. военнослужащих.
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