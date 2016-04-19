Гослесагентство намерено в этом году передать в зону АТО 2 тонны березового сока

"Житомирская область передала больше 400 литров сока, Киевская область передала более 500 литров сока. Я думаю, что всего мы передадим 2 тонны", - сказала она.

Кроме того, ведомство будет передавать в зону АТО мед, сушеные ягоды, травяные чаи.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году лесохозяйственные предприятия Украины поставили для строительства фортификационных сооружений и восстановления инфраструктуры в зоне АТО древесины на общую сумму 22 млн грн.

По словам президента Украины Петра Порошенко, на данный момент в зоне проведения антитеррористической операции находятся порядка 69 тыс. военнослужащих.