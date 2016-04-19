Порошенко наградил министра обороны орденом Богдана Хмельницкого II степени

Соответствующий указ №162/2016 обнародован на сайте главы государства.

Кроме этого, президент наградил пятерых военнослужащих орденом "За мужество" III степени. Награды получили: Валентин Бжезицкий, Александр Война, Артем Грушко, Валентин Сирак и Сергей Трофименко.

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В тексте документа указано, что они были награждены "За личные заслуги в защите территориальной целостности Украинского государства, мужество и высокий профессионализм, выявленные в противодействии проявлениям сепаратизма в Харьковской области в апреле 2014 года".