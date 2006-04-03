МОУ не теряло ядерных боезарядов в Иране

Министерство обороны Украины опровергает информацию о том, что якобы в начале 90-х годов при передаче Украиной России ядерных боезарядов 250 из них были утеряны и впоследствии могли оказаться в Иране или других странах мира.

Об этом говорится в заявлении Минобороны Украины, переданном УНИАН Управлением пресс-службы ведомства.

Сегодня, 3 апреля, некоторые российские и украинские СМИ распространили информацию о том, что якобы в начале 90-х годов при передаче Украиной России ядерных боезарядов 250 из них были утеряны и впоследствии могли оказаться в Иране или других странах мира, говорится в документе.

В святи с этим Управление пресс-службы Министерства обороны Украины уполномочено заявить, что данная информация не отвечает действительности.

Как сообщил начальник Генерального штаба – Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал-полковник Сергей КИРИЧЕНКО, наше государство в полном объеме выполнило международные обязательства по передаче Российской Федерации ядерных боезарядов.

Ни один боезаряд во время передачи не был утерян. Об этом свидетельствуют соответствующие документы, экземпляры которых есть как у украинской, так и у российской стороны, - подчеркнул С.КИРИЧЕНКО.