Медиа-профсоюз приглашает журналистов в ресторан

В связи с осложнением работы журналистов независимый медиа-профсоюз Украины сегодня в 15.00 созывает общее собрание журналистов.

Как сообщили УНИАН в НМПУ, ситуация с работой журналистов в Киеве и не только осложняется. В частности, вчера пресс-секретарь главы правительства Денис ИВАНЕСКО отказал “5-у каналу” в прямой трансляции первой пресс-конференции Виктора ЯНУКОВИЧА в статусе премьер-министра. Позавчера произошло нападение на сотрудников радиокомпании „Наше радио”. Вчера неизвестный напал на директора ТРК „Форос” в Крыму.

“Надо собраться и договориться, что мы будем делать, поскольку давление на СМИ будет усиливаться”, - отмечает медиа-профсоюз.

Всех журналистов приглашают прийти сегодня в 15.00 на общее собрание журналистов, которое НМПУ созывает по просьбе „5-го канала”. Место встречи - ресторан “Опанас” (возле красного корпуса Национального университета Украины им. Т.Шевченко, в парке им. Шевченко). Контактные телефоны: 202-44-41 или 8-050-310-44-41.