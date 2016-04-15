Госкино расширило список запрещенных в Украине российских фильмов

Продолжается работа по аннулирование прокатных удостоверений", - говорится в сообщении на сайте агентства.

"На основании обращений Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания по результатам мониторинга телеэфира Экспертной комиссией по вопросам распространения и демонстрации фильмов при Государственном агентстве Украины по вопросам кино было пересмотрено телевизионный фильм "Путь к сердцу мужчины", реж. Жернєвський М., 2013г. т/с "Ладога", реж. Веледінський А. По результатам оценки экспертов, Госкино приняло решение о запрете демонстрации и распространения указанных произведений на территории Украины", - сообщает Госкино.

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"Также по результатам решения Экспертной комиссии было отказано в государственной регистрации и оформлении прокатного удостоверения на телевизионный фильм "Игра", реж. Рогожкин А., 2008г", - информирует агентство.

Как сообщал УНИАН, ранее Верховная Рада Украины приняла Закон о внесении изменений в Закон Украины "О кинематографии" (относительно фильмов государства-агрессора) (№3359).

Законом в части второй статьи 15-1 закона устанавливается, предусмотренной частью первой настоящей статьи запрет распространения и демонстрации фильмов, содержащих популяризацию или пропаганду органов государства-агрессора и их отдельных действий, распространяется на распространение и демонстрирование любых фильмов независимо от страны происхождения производства после 1 августа 1991 года.

Запрет трансляции фильмов, произведенных физическими и юридическими лицами государства-агрессора, не содержащие популяризации или пропаганды, распространяется на фильмы, произведенные и (или) впервые обнародованы (продемонстрированы) после 1 января 2014 года.