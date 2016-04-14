Защита российских ГРУшников требует изъять из доказательств их интервью Шустеру и показания после задержания

Как передает корреспондент УНИАН, адвокаты заявляют, что те материалы не могут быть доказательствами по делу, поскольку их подзащитных не предупреждали о допросе и об их процессуальном статусе в этих допросах.

Суд не исключил вышеуказанные документы из материалов дела, однако отметил, что оценку им с точки зрения допустимости предоставит в совещательной комнате во время вынесения приговора по делу.

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Следует также отметить, что в интервью журналистам адвокаты не ответили на вопрос: есть ли у них доказательства, что интервью Александрова и Ерофеева, в котором они назвались российскими военнослужащими было совершено под принуждением со стороны правоохранителей.

Адвокат Оксана Соколовская лишь отметила, что в больнице Александров и Ерофеев находились под действием медицинских препаратов и поэтому могли не совсем адекватно воспринимать действительность, а следовательно могли говорить вещи, не соответствующие действительности.

Ожидается, что завтра в 11 часов Голосеевский райсуд приступит к судебным прениям по делу.

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Как сообщал УНИАН, 16 мая 2015 года силы АТО задержали в зоне боевых действий в Луганской области двух российских спецназовцев - капитана Ерофеева и сержанта Александрова.

Во время допроса Ерофеев признался, что возглавлял диверсионно-разведывательную группу из 12 человек, в состав которой входил Александров.

В конце августа прошлого года досудебное расследование в отношении российских военнослужащих было завершено. Их обвиняют в совершении ряда преступлений, в частности, в ведении агрессивной войны, создании террористической группы, терактах.

21 марта 2015 года Голосеевский райсуд продлил арест Ерофеева и Александрова до 19 мая.

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