Тука: О возобновлении работы КПВВ в Станице Луганской не может быть и речи
О возобновлении работы контрольного пункта въезда-выезда возле поселка Станица Луганская "не может быть и речи".
Об этом заявил председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Георгий Тука.
"В селах напротив Станицы Луганской наблюдается "броуновской движение" возбужденных орков. В частности, в Николаевке зафиксировано прибытие новых группировок убийц из "русскаго міра", - написал он на своей странице в Facebook.
По его словам, при таких условиях "о возобновлении работы КПВВ не может быть и речи".
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"Не найдется ни одного человека, который бы взял на себя ответственность за обеспечение безопасности как гражданских, так и наших военных во время весеннего обострения "авитаминоза" у "георгиевских кавалеров", - отметил Тука.
Напомним, пункт пропуска в Станице Луганской закрыли с 8 апреля из-за обстрелов территории со стороны боевиков. В свою очередь так и не заработал из-за противодействия представителей так называемой "ЛНР" пункт пропуска в Золотом. Таким образом, сейчас легально пересечь линию разграничения в Луганской области невозможно.