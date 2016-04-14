Тука: О возобновлении работы КПВВ в Станице Луганской не может быть и речи

Об этом заявил председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Георгий Тука.

"В селах напротив Станицы Луганской наблюдается "броуновской движение" возбужденных орков. В частности, в Николаевке зафиксировано прибытие новых группировок убийц из "русскаго міра", - написал он на своей странице в Facebook.

По его словам, при таких условиях "о возобновлении работы КПВВ не может быть и речи".

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"Не найдется ни одного человека, который бы взял на себя ответственность за обеспечение безопасности как гражданских, так и наших военных во время весеннего обострения "авитаминоза" у "георгиевских кавалеров", - отметил Тука.

Напомним, пункт пропуска в Станице Луганской закрыли с 8 апреля из-за обстрелов территории со стороны боевиков. В свою очередь так и не заработал из-за противодействия представителей так называемой "ЛНР" пункт пропуска в Золотом. Таким образом, сейчас легально пересечь линию разграничения в Луганской области невозможно.