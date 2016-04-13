В БПП прогнозируют, что следующей после Меджлиса в оккупированном Крыму будет запрещена УГКЦ

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Считаю решение госпожи Поклонской относительно запрета деятельности Меджлиса крымскотатарского народа на территории полуострова является грубым свидетельством действия законов РФ в Крыму", - написала депутат.

Она подчеркнула, что этот шаг закрепляет "правовой нигилизм норм международного права сегодняшними оккупантами Крыма, которые превращают территорию в фактическое гетто".

"Следующим ее шагом будет запрет деятельности Греко-католической церкви, против настоятелей и прихожан которой уже идет травля", - сказала Фриз.

По мнению депутата, остановить это можно лишь при активной международной поддержке.

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