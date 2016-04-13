После судьи Лысенко могут оправдать и других судей, которые выносили приговоры "автомайдановцам" - адвокаты

Если Святошинский райсуд Киева оправдает судью Киево-Святошинского райсуда Киевской области Владислава Лысенко, который лишал водительских прав участников "Автомайдана" во время Революции Достоинства, это может стать алгоритмом для освобождения от ответственности всех других судей, которые принимали неправомерные решения в отношении участников Майдана. Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сказали адвокаты Небесной Сотни Роман Маселко и Виталий Тытич.

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Адвокат Маселко отметил, что более 300 судей выносили неправомерные решения по делам Майдана, и поэтому "чрезвычайно важно по каждому судье получить справедливое решение, справедливое наказание".

При этом он сказал, что это касается и судьи Лысенко, который два с половиной года назад выносил решение в отношении участников Автомайдана, в частности, в деле о поездки в Межигорье. 8 апреля судья Святошинского районного суда Киева Сергей Дячук оправдал Лысенко.

Адвокаты подчеркнули, что решение в отношении Лысенко было первым из числа тех судей, которые подозреваются в вынесении заведомо неправомерных решений против участников Майдана. По мнению адвокатов, судью необходимо было привлечь к ответственности по статье 375 УК (Постановление судьей (судьями) заведомо неправосудного приговора).

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По убеждению адвокатов, в деле Лысенко был отработан алгоритм вынесения решений относительно других судей в дальнейшем.

"Сейчас вопрос не про конкретного судью Лысенко, и вынесение им заведомо неправосудного решения. Фактически, поднялось все судейское сообщество, понимая, что прецедент 375 серьезно угрожает их дальнейшему спокойному существованию... Судьи сосредоточились, и все алгоритмы, изложенные в этом приговоре, они в дальнейшем будут использовать во всех других производствах по судьям", - подчеркнул Титич.

Адвокат Маселко напомнил, в чем именно подозревался судья Лысенко.

"Более тысячи автомобилей проехались туда и обратно, и потом (водители) привлекались к ответственности на основании фальсифицированных документов. Этот судья, господин Лысенко, рассматривал 12 таких дел. По всем 12 делам он вынес одно решение – лишить права управления на 6 месяцев. Все эти водители были невиновны, все документы были сфальсифицированы. Все практически водители, которые были на суде, имели доказательства их невиновности. Тем не менее, судья, не смотря на все доказательства невиновности, выносил решение о лишении прав управления", - заявил Маселко.

Как отметил адвокат, в одном из таких дел, которую он сопровождал как защитник, после вынесения судом решения, судья Лысенко ему лично сказал: "Я не могу вынести иное решение, потому что мне завтра подкинут деньги и посадят".

При этом, адвокат сказал, что пытался убедить судью вынести законное решение.

"Мы имеем вынесены решения, системные, на основании фальсифицированных документов, наказание невиновного водителя, но у нас при этом есть доказательства, что этот судья действовал, знал, что делает. По сути, под страхом, конечно, он боялся вынести законное решение, и эти материалы появились в прокуратуре, я предоставил соответствующие доказательства", - добавил адвокат.

Как утверждает защитник, прокуратура вместо того, чтобы взять эту доказательную базу, должным образом оформить, и передать в суд "на скорую руку все это компонует и передает в суд в таком состоянии... когда мы увидели, в каком оно передается, поняли, что это дело может быть в суде разваливается".

Несмотря на это, адвокаты пытались доказать в суде вину судьи Лысенко.

Адвокат Тытич отметил, что одним из оснований для оправдания Лысенко был состояние досудебного расследования. "Дело была собрана как какой-то хлам, фактически, и передано в суд..." - сказал Тытич.

Адвокаты в первом подготовительном заседании Святошинского суда заявляли ходатайство о возвращении обвинительного акта с требованием прокуратуры привести в соответствие процессуальные документы с требованиями Уголовного процессуального кодекса, но прокуратура оспорила возврат обвинительного акта.

По словам адвоката, в материалах прокуратуры были ненадлежащие документы, ненадлежащие копии, документы из других дел, документы, происхождение которых не было установлено. "Те, которые являются ненадлежащими доказательствами в соответствии с уголовного процесса. Соответственно, это первое ходатайство, которое было оспорено и отклонено судьей Дячуком", - подчеркнул адвокат.

"Этот прием в целом используется очень часто судьями для развала дела", - сказал Тытич.

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В связи с чем адвокат отметил, что судья Дячук в оправдательном приговоре Лысенко ссылался на нарушения, допущенные на досудебном следствии. "Формально, хотя это не является основанием для вынесения оправдательного приговора, но формально это создает фон для всех других соображений судьи, которые он отметил в приговоре, что расследование было ненадлежащее, ненадлежащие доказательства, и само дело не соответствует требованиям уголовного процесса", - подчеркнул Тытич.