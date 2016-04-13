Печерский суд Киева дал разрешение на задержание так называемого гендиректора "Массандры"

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Автономной республики Крым (АРК).

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Прокуратура АРК осуществляет процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве по факту растраты одной бутылки уникального коллекционного вина Херес-де-ла-Фронтера урожая 1775 года стоимостью около 100 тыс. долларов США, которое принадлежало к коллекционному фонду энотеки "Массандры", было национальным достоянием Украины, представляло значительную историческую, научную и практическую ценность.

С учетом собранных по делу доказательств, назначенному «властью» временно оккупированного Крыма так называемому гендиректору "Массандры" Павленко, которая, имея умысел на растрату чужого имущества, находившегося в ее ведении, откупорила для президента РФ Владимира Путина и экс-премьера Италии Сильвио Берлускони бутылку вышеуказанного вина, сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса.

Суд предоставил разрешение на задержание Павленко с целью ее привода в суд для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.