Полиция Ривненщины: Ситуация с добычей янтаря несколько стабилизировалась (фото, видео)

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления полиции в Ривненской области.

"Не слышно и гула мотопомп, с помощью которых на Полесье добывали янтарь-сырец. В урочище Гальбин вблизи Клесова, что в Сарненском районе, уже пусто, местные лесоводы с помощью техники зарывают канавы. На этом участке поработать им придется еще добрую неделю", - говорится в нем.

Отмечается, что в районе немало мобильных постов из числа правоохранителей, а в Сарнах работает специально созданный оперативный штаб.

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По дороге к урочищу спецназовцы устроили своеобразные блокпосты с посменным дежурством, чтобы предотвратить незаконную добычу янтаря.

Начальник областной полиции Сергей Князев, находясь в Сарнах, сообщил, что штаб работает, вырабатывается концепция, которая поможет руководству Национальной полиции снять напряжение в регионе и создать ситуацию, которая сделает возможным общение граждан с властями.

"Спецназовцы и приданные силы будут находиться на Ривненщине до тех пор, пока не будет полностью стабилизирована ситуация вокруг незаконной добычи янтаря", - сказано в сообщении.

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