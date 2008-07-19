Друг Абрамовича хочет купить турецкий "Бешикташ"

Азербайджанский бизнесмен, владелец группы компаний Palmаli Мубариз Мансимов хочет приобрести стамбульский футбольный клуб "Бешикташ". Если его планы сбудутся, он только в рамках рекламной кампании обещает выделить команде 50 миллионов евро, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на турецкую газету "Миллиет".

По информации издания, о желании приобрести "Бешикташ" Мансимов сообщил накануне бывшим руководителям турецкой команды. "Я очень люблю "Бешикташ". Моя цель - возглавить клуб", - сказал бизнесмен, которому принадлежит азербайджанский "Хазар-Лянкяран".

Мансимов, проживающий в Турции, также пообещал превратить "Бешикташ" в клуб номер один в Европе. "Достаточно предоставить мне шанс. "Бешикташу" нужны суперзвезды", - цитирует бизнесмена газета.

"Миллиет" отмечает, что Мансимов - близкий друг владельца лондонского "Челси" Романа Абрамовича.