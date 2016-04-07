На Донетчине будут заочно судить уволенного "министра иностранных дел ДНР" Кофмана

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, завершено досудебное расследование в отношении так называемого «министра иностранных дел ДНР», который обвиняется в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 258-3 УК Украины (участие в террористической группе или террористической организации).

В прокуратуре отмечают, что в ходе следствия было установлено, что в ноябре 2014 года 38-летний житель города Макеевка Донецкой области по собственной инициативе вступил в ряды террористической организации «ДНР», заняв должность «министра иностранных дел ДНР».

В его «полномочия» входило обеспечение дипломатических и консульских отношений «ДНР» с иностранными государствами и международными организациями, обеспечение совместно с другими «органами исполнительной власти» безопасности граждан, учреждений и других объектов непризнанной «республики» за рубежом, а также содействие развитию связей и контактов с соотечественниками, проживающими за рубежом.

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С ноября 2014 по февраль 2016 года, находясь на указанной должности, сообщник террористов осуществлял лично и давал преступные приказы и указания подчиненным ему лицам по осуществлению популяризации и распространения идеи так называемой «независимости ДНР», направленной на изменение границ территории и государственной границы Украины, то есть активно способствовал действиям террористов.

Прокуратура отмечает, что поскольку правонарушитель до сих пор находится на неподконтрольной украинской власти территории и на допросы к следователю не является, прокуратурой принято решение о передаче дела в суд для заочного осуждения пособника террористов.

Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, Служба безопасности Украины связывает смещение Кофмана с «должности» с визитом на оккупированную Донетчину советника президента России Владислава Суркова. Вместо Кофмана главарь «ДНР» Александр Захарченко назначил Наталью Никонорову, которую считают «человеком Дениса Пушилина», возглавляющего так называемый «Народный совет ДНР».