В СБУ рассказали, почему Сурков приезжал на оккупированную территорию Донбасса

Как передает корреспондент УНИАН, об этом руководитель аппарата председателя Службы безопасности Украины Александр Ткачук сказал сегодня во время брифинга.

Говоря о Ходаковском, который также является бывшим сотрудником СБУ, Ткачук отметил, что "у нас есть определенная информация, которая подтверждает, что действительно под ним очень зашаталось кресло".

"И возможны очень радикальные действия со стороны российских спецслужб именно в отношении этого лица", - добавил Ткачук.

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Кроме того, он отметил, что сейчас "фактически под угрозой ликвидации находится Безлер".

"Сейчас Безлер находится на территории временно оккупированной Автономной Республики Крым", - сказал Ткачук.

Также он напомнил, что недавно Донецк посещал советник президента России Владислав Сурков, и "планировалось увольнение "министра иностранных дел" Кофмана".

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"Уже появилась в прессе информация о том, что это увольнение действительно произошло. Захарченко отстранил его", - сказал Ткачук.

Кроме того, он отметил, что боевики «ДНР» уволили "руководителя комиссии по обмену пленными Родионову", которую они обвиняют в государственной измене.

Как сообщал УНИАН, 16 февраля помощник президента РФ Владимира Путина Владислав Сурков находился в оккупированном Донецке, где слушал отчеты самопровозглашенных руководителей местных администраций так называемой «ДНР».