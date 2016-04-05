Вероятная непричастность ГРУшников к убийству солдата ВСУ не повлияет на их приговор - прокурор

Как передает корреспондент УНИАН, об этом прокурор заявил журналистам по завершении сегодняшнего судебного заседании.

Климович пояснил, что Александрову и Ерофееву не инкриминируют 115 ст. Уголовного кодекса - умышленное убийство, а следовательно, не важно, убили Пугачева непосредственно они или кто-то другой из их террористической группы.

Климович также добавил, что экспертное засвидетельствование не может служить доказательством невиновности Александрова и Ерофеева, поскольку они действовали в составе террористической группы и у обвинения есть доказательства, что эта группа была вооружена также автоматом Калашникова с патронами, которые могли оставить смертельную рану указанного экспертом размера на теле солдата Пугачева.

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“Эксперт подтвердил соответствие описательной части и выводов фактическим обстоятельствам дела. Доказательством по уголовному делу является винтовка “Винторез”, но хочу подчеркнуть, что на фотографиях и видеозаписях с телефона Александрова, Александров, Ерофеев и другие лица из числа их группы, передвигаясь по территории Луганской области, держат в руках предмет, похожий на автомат Калашникова “АК-74”. Я не исключаю, что выстрел был произведен именно из этого оружия, и Пугачев был убит из него. К тому же террористическая группа состояла не только из Александрова и Ерофеева, а как минимум из трех человек, о чем есть показания свидетелей”, - сказал Климович.

Также он отметил, что в обвинительном акте не говорится о том, что Александров или Ерофеев убили солдата Пугачева из винтовки “Винторез”.

“Это спекуляции со стороны защиты. Им не инкриминируется статья 115, и поэтому на обвинение никоим образом не повлияет, кто именно нажал на курок, кто убил Пугачева”, - подчеркнул прокурор.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 апреля, адвокат Оксана Соколовская сказала, что с Александрова и Ерофеева удастся снять обвинение в терроризме, опровергнув выводы судмедэксперта о причинах смерти солдата Пугачева. По словам Соколовской, судмедэксперт предполагает, что смерть Пугачева наступила от ранения от снаряда, который оставил отверстие размером 0,5х0,5 см в черепе потерпевшего. В то же время, добавила адвокат, оружие, изъятое при задержании Александрова и Ерофеева - винтовка “Винторез” - имеет калибр более 9 мм.

Справка УНИАН. 16 мая 2015 года силы АТО задержали в зоне боевых действий в Луганской области двух российских диверсантов - капитана Ерофеева и сержанта Александрова.

Во время допроса Ерофеев признался, что возглавлял диверсионно-разведывательную группу из 12 человек, в состав которой входил Александров.

В ходе боевого столкновения с диверсионно-разведывательной группой Ерофеева и Александрова был убит солдат Вадим Пугачев.

В конце августа досудебное расследование в отношении российских военнослужащих было завершено. Их обвиняют в совершении ряда преступлений, в частности, в ведении агрессивной войны, создании террористической группы, терактах.

10 февраля этого года суд продлил арест Ерофеева и Александрова до 9 апреля.