Заседание суда по делу российских ГРУшников Александрова и Ерофеева снова перенесли

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня причиной переноса заседания стало то, что на суд не явился адвокат Юрий Грабовский, а согласно УПК, подобные дела не могут рассматриваться в отсутствие защитника.

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Следующее заседание по делу Ерофеева и Александрова назначено на 15 марта на 10.30.

Между тем защитник Ерофеева Оксана Соколовская в комментарии журналистам сказала, что адвокат Александрова Грабовский исчез и не отвечает на телефонные звонки.

Она сообщила, что уже второй день не может до него дозвониться. Также она добавила, что у Грабовского нет в Украине родственников, которые могли бы подать заявление об исчезновении человека в правоохранительные органы. Однако добавила: "Не беспокойтесь, если нужно такое заявление, подадут уполномоченные лица".

В свою очередь один из прокуроров - Александр Климович - сообщил, что никакого сообщения от Грабовского, почему он не явился сегодня на заседание суда, в суд не поступало.

Как сообщалось, два предыдущих раза судебные заседания переносились из-за недоставки в суд обвиняемых по техническим причинам, а также из-за якобы угрозы нападения на конвой в процессе этапирования Ерофеева и Александрова из СИЗО в суд.

Сегодня, 9 марта, суд должен был заслушать судебно-медицинского эксперта, который давал заключение о причинах смерти солдата ВСУ Вадима Пугачева, погибшего в ходе столкновения с диверсионно-разведывательной группой Ерофеева и Александрова.

Как сообщал УНИАН, 16 мая 2015 года силы АТО задержали в зоне боевых действий в Луганской области двух российских спецназовцев - капитана Ерофеева и сержанта Александрова.

Во время допроса Ерофеев признался, что возглавлял диверсионно-разведывательную группу из 12 человек, в состав которой входил Александров.

В конце августа 2015 года досудебное расследование в отношении Ерофеева и Александрова было завершено. Российские военнослужащие обвиняются в совершении ряда преступлений, в частности, в ведении агрессивной войны, создании террористической группы, в терактах.

10 февраля суд продлил арест Ерофеева и Александрова до 9 апреля 2016 года.