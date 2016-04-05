На въезде в бывший Ильичевск установили бетонные буквы нового названия города

11:10, 05 апреля 2016
Общество
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На въезде в Черноморск (бывший Ильичевск) Одесской области 4 апреля были установлены буквы с новым названием города.

Фотографии монтажа бетонной конструкции были опубликованы в сообществе "Вечерний Ильичевск" в Facebook.

Напомним, 4 февраля Верховная Рада переименовала Ильичевск в Черноморск, а также еще 4 города, 6 пгт и 163 сельских населенных пункта.

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