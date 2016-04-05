На въезде в бывший Ильичевск установили бетонные буквы нового названия города

Фотографии монтажа бетонной конструкции были опубликованы в сообществе "Вечерний Ильичевск" в Facebook.

Напомним, 4 февраля Верховная Рада переименовала Ильичевск в Черноморск, а также еще 4 города, 6 пгт и 163 сельских населенных пункта.