На въезде в бывший Ильичевск установили бетонные буквы нового названия города
11:10, 05 апреля 2016Общество
4894 0
На въезде в Черноморск (бывший Ильичевск) Одесской области 4 апреля были установлены буквы с новым названием города.
Черноморск теперь отлили в бетоне / facebook.com/groups/817925241615951
Фотографии монтажа бетонной конструкции были опубликованы в сообществе "Вечерний Ильичевск" в Facebook.
Напомним, 4 февраля Верховная Рада переименовала Ильичевск в Черноморск, а также еще 4 города, 6 пгт и 163 сельских населенных пункта.
Конструкцию установили 4 апреля / facebook.com/groups/817925241615951
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter