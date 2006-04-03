В Киеве можно сделать ”старую Прагу”

Возрождение старого Киева на порядок повысит туристический потенциал города, считает председатель Национального общественного совета по туризму и курортам Евгений САМАРЦЕВ.

Как сообщили УНИАН в Украинском центре экономических и политических исследований им. А.Разумкова, во время обсуждения концепции стабильного развития Киева как самоуправляющейся территории, разработанной Центром Разумкова при поддержке Канадского агентства по международному развитию (CIDA), член рабочей группы проекта Е.САМАРЦЕВ высказал идею создания в Киеве „старого города” по опыту многих европейских столиц, например, Праги.

По его словам, это должны быть зоны, сохранившие исторический дух города и привлекающие основную массу иностранных туристов. Перекрытие Крещатика для пешеходного движения в выходные дни сегодня практически нецелесообразно для туризма из-за фактического отсутствия музейных объектов и нехватки ярких зрелищных акций, которые в состоянии привлечь посетителей на протяжении суток.

Наиболее удачным решением, по мнению Е.САМАРЦЕВА, была бы комплексная реализация идеи формирования заповедной историко-архитектурной зоны «Древний Киев», которая включила бы район улицы Сагайдачного, Андреевский спуск, Контрактовую площадь. Стратегическое формирование этой зоны как «старого города» на порядок усилило бы туристический потенциал Киева. В такой зоне стоило бы сконцентрировать государственные и частные музейные проекты, зрелищные и музыкальные заведения, ориентированные на интернациональную аудиторию, гостиницы, рестораны, картинные галереи, вместо этого вынести из нее все официальные учреждения. В то же время стоило бы ввести мораторий на строительство жилья в этом районе.

По оценке экспертов, вместе с адекватным развитием гостиничного сектора, исходя из требований УЕФА относительно критериев участия страны в тендере на право проведения Евро-2012, развертывание дополнительной гостиничной инфраструктуры позволит Киеву предоставлять до 8 миллионов “человеко-ночей” в год. С учетом средних расходов разных категорий туристов общие объемы туристического потребления в столице Украины могут уже в ближайшие годы достичь миллиарда долларов в год.

Кроме того, решение о развитии туристического центра как составляющей развития туристической программы в Евро-2012 может очень положительно повлиять на имидж Украины на международном туристическом рынке, значительно активизировать инвестиции в туристическую инфраструктуру. Безусловно, развитие этого проекта должно быть органически связано со стратегическим планированием Рыбацкого полуострова, где также должны быть предусмотрены серьезные инвестиции, прежде всего, в инфраструктуру делового и конгресс-туризма, отметил эксперт.

Таким образом, системное формирование конкурентоспособной и многовекторной туристической индустрии можно определить как один из приоритетов социально-экономического развития города, что будет в то же время способствовать созданию комфортной среды для жизни самих киевлян, восстановлению исторической части города, поддержке культурно-творческой жизни, формированию в мире привлекательного имиджа Украины в целом.