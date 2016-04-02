Адвокат российского ГРУшника опубликовала фото подозреваемых в убийстве Грабовского - СМИ

Адвокат российского ГРУшника Евгения Ерофеева Оксана Соколовская опубликовала фото двух подозреваемых в жестоком убийстве ее коллеги Юрия Грабовского, сообщает ТСН.uа.

"По информации следствия, эти два сопляка являются подозреваемыми в убийстве Юрия Грабовского. Мне с трудом верится в это, Вы уж извините... При этом, 26-летний Артем был в Египте и спокойно выкладывал фото в соцсети с курорта", - написала Соколовская в Facebook.

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Как ранее сообщал УНИАН, тело адвоката Юрия Грабовского нашли 25 марта ночью в 27 км от города Жашков Черкасской области в заброшенном колхозном саду со следами насильственной смерти. Его местонахождение было неизвестно с 5 марта 2016 года.