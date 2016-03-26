В Нацполиции заявили, что раскрыли все обстоятельства исчезновения адвоката Грабовского

В Национальной полиции заявляют об установлении всех обстоятельств исчезновения адвоката Юрия Грабовского, который в суде защищал задержанного силами АТО на Донбассе члена диверсионной группы, российского спецназовца Александра Александрова.

Об этом сообщили УНИАН в Департаменте коммуникации Национальной полиции Украины.

«В течение трех суток был осуществлен значительный объем необходимых мероприятий, однако после этого, по требованию Генеральной прокуратуры, все собранные материалы были переданы Военной прокуратуре для дальнейшего досудебного расследования», - сообщили в полиции.

В частности, уточнили в Департаменте, «после поступления 9 марта в Приморский отдел полиции города Одессы заявления об исчезновении Юрия Грабовского следователями уже на следующий день было открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины».

В рамках этого уголовного производства правоохранители определили лиц, которым могла быть известна судьба Грабовского. Кроме того, сотрудниками полиции проведен еще ряд процессуальных действий, в частности – для установления факта пересечения пропавшим адвокатом границы Украины.

«10 марта, после поступления в Голосеевское управление полиции города Киева заявления от председателя районного суда об потере связи с адвокатом Грабовским, полицией было открыто еще одно уголовное производство по ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины», - отметили в полиции и добавили: «Полицейскими установлено, что накануне исчезновения адвокат был у себя в офисе, а потом исчез в неизвестном направлении. В то же время правоохранителям стало известно о несанкционированном использовании неизвестными личной страницы Грабовского в социальной сети Facebook».

Во время досудебного следствия правоохранители провели обыски по месту жительства и работы Грабовского, изъяли необходимые вещи для проведения молекулярно-генетических экспертиз. Кроме того, в качестве свидетелей допросили лиц, с которыми потерпевший работал, арендовал офисное помещение и тому подобное.

Таким образом, полицейские должным образом отреагировали на сообщение об исчезновении Грабовского и в течение трех суток провели значительный объем процессуальных действий.

14 марта, по требованию Генеральной прокуратуры, все собранные материалы были переданы в Военную прокуратуру для дальнейшего досудебного расследования.

При этом в полиции отметили, что «у руководства Национальной полиции Украины вызывают удивление отдельные заявления о некомпетентности работников полиции, которые осуществляли все необходимые меры для установления местонахождения Грабовского».

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Как сообщал УНИАН, 10 марта стало известно об исчезновении адвоката Грабовского, который жил в гостинице в Одессе. Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Грабовский был защитником российского «ГРУшника» Александрова, задержанного на Донбассе в мае 2015 года.

Ранее в Одессе был задержан один из подозреваемых в похищении Грабовского.

25 марта главный военный прокурор Анатолий Матиос сообщил, что тело адвоката было найдено в 27 км от города Жашков Черкасской области. Также Матиос заявил, что правоохранители задержали второго подозреваемого в убийстве адвоката Грабовского, который и указал на место и обстоятельства преступления.

Кроме того, по словам Матиоса, «адвокат Грабовский был убит насильственным путем с достреливанием из огнестрельного оружия». На месте убийства были уничтожены вещественные доказательства преступления.