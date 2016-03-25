В Запорожье расстреляли экс-начальника УБОП закарпатской милиции, состояние крайне тяжелое

Как сообщили УНИАН в руководстве ГУ Нацполиции в Запорожской области, преступление было совершено сегодня, 25 марта, около 6:30 в Вознесеновском (Орджоникидзевском) районе Запорожья.

«По предварительным данным, предположительно стреляли из автоматического оружия. Пострадавший госпитализирован в крайне тяжелом состоянии. На месте происшествия работает оперативно-следственная группа. Открыто уголовное производство по факту покушения на убийство», - сообщил источник.

На сайте ГУ НП в Запорожской области отдел коммуникаций сообщил, что «25 марта 2016 года в 6:35 с пересечения улиц Лермонтова и Набережной в больницу доставили 45-летнего жителя областного центра с огнестрельными ранениями».

Предварительная правовая квалификация события - 1 ч. ст. 15, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на убийство).

Как отмечает Depo.ua, речь идет о Николае Кулитке.

Он получил 6 ранений, 2 из которых в голову.

Кулитка также занимал и должность начальника управления по борьбе с экономической преступностью ГУМВД в Запорожской области и был уволен в 2008 году, когда министром внутренних дел был Юрий Луценко.

Как сообщили УНИАН работавшие на месте покушения сотрудники ГУ Нацполиции в Запорожской области, «при осмотре места происшествия обнаружены гильзы от пистолета ПМ».

В ГУ Нацполиции в Запорожской области так же подтвердили информацию о том, что пострадавший получил 6 огнестрельных ранений, два из которых – в голову.

«Сейчас он в крайне тяжелом состоянии находится реанимационном отделении местной горбольницы, куда переведен после операции», - рассказали в полиции.

Версии произошедшего правоохранители не озвучивают.

Отметим также, что 12 июля 2013 года в селе Сторожница (пригород Ужгорода) Закарпатской области ночью во дворе частного дома сгорел автомобиль марки Honda Pilot, принадлежавший семье Кулитки.