В ГПУ и СБУ подтвердили смерть адвоката ГРУшника, Матиос анонсировал брифинг по деталям происшествия

Об этом сказал заместитель генпрокурора - главный военный прокурор Анатолий Матиос, передает "Украинская правда".

"Да, я подтверждаю смерть адвоката" – сказал Матиос.

В то же время он не стал сообщать никаких иных подробностей, сказал, что после 11 часов будет брифинг, на котором он расскажет о деталях.

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В то же время, как рассказали изданию собеседники, близкие к адвокатской ассоциации, тело Грабовского было найдено закопанным недалеко от трассы. Не исключено, что речь идет об одной из трасс Киевской области.

Информацию об убийстве подтвердил также советник председателя СБУ Юрий Тандит, передает "Громадське". Однако попросил дать час времени для проверки информации.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 марта, Национальная ассоциация адвокатов Украины проинформировала, что адвокат Грабовский, который был объявлен пропавшим без вести, найден убитым.