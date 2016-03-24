Высший спецсуд отменил приговор "Доктору Пи "Слюсарчуку и направил дело на повторное расследование

Андрей Слюсарчук прославился в середине двухтысячных годов способностью запоминать огромные объемы информации, в частности тысячами цифр числа ПИ и победами над самой мощной компьютерной шахматной программой, передает ТСН.

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Напомним, Андрей Слюсарчук был задержан в ноябре 2011 года по подозрению в мошенничестве и непреднамеренном убийстве пациента, а в феврале 2014 он был осужден на 8 лет тюрьмы. В январе этого года подал прошение о пересчете срока.

Как сообщал УНИАН, 5 февраля стало известно, что скандально известному Андрею Слюсарчуку, который дважды подавал ходатайства на пересчет тюремного срока (после вступления в силу "закона Савченко", по которому 1 день в СИЗО считается за два) суд таки сократил его. "Суд принял решение засчитать ему 1 день в СИЗО за 2. Срок сокращен на 3,5 года. Сможет выйти на свободу в середине июня", – сообщил адвокат Слюсарчука Вадим Мелько.