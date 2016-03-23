Пассажиров поезда "Интерсити" эвакуировали из-за якобы "минирования"

Как сообщает пресс-служба ГУ Национальной полиции в Киевской области, сегодня утром на спецлинию 102 города Киев поступило сообщение о заминировании этого поезда, который выехал из столицы в 7:15.

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Поезд остановили на станции Мироновка. Эвакуированных пассажиров разместили в зале ожидания.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, взрывотехническая служба, спасатели.

После обследования специалистами поезд продолжит движение к пункту назначения.

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Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по квалификации ч.1 ст.259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 2 до 6 лет.