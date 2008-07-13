Четыре горняка шахты им.Маркса остаются в Ожоговом центре

В Ожоговом центре Института неотложной и восстановительной хирургии им. В.Гусака АМН Украины в Донецке продолжают лечение 4 пострадавших горняка шахты им.Карла Маркса, их состояние уже удовлетворительное.

Как передает корреспоондент УНИАН, об этом сообщила пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

Когда горняки поступили в Ожоговый центр Института неотложной и восстановительной хирургии, все они были в очень тяжелом состоянии с травмами, ожогами поверхности тела и верхних дыхательных путей. Врачи делали и продолжают делать все для их выздоровления, подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, 8 июня на шахте им. К.Маркса в Енакиево произошел взрыв. В момент аварии под землей находились 37 человек. В результате один человек погиб, еще 29 человек, в том числе рабочие на поверхности, были госпитализированы.

18 июня из больницы был выписан один пострадавший, а 26 июня еще 24 пострадавших.

Остается неизвестной судьба 12 горняков. Работы по ликвидации аварии на шахте продолжаются.