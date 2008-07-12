Как заработать 44 млрд. долларов на ядерных отходах?

Консорциум Nuclear Management Partners выиграл контракт по управлению британским заводом по переработке ядерных отходов Sellafield, пишет газета The Financial Times. По условиям контракта, консорциум будет заниматься переработкой отходов в течение 17 лет, а его ежегодный доход составит около 1,3 миллиарда фунтов стерлингов (2,6 миллиарда долларов). Таким образом, все три компании заработают в общей сложности более 22 миллиардов фунтов стерлингов (44 миллиарда долларов).

В Nuclear Management Partners входят французская компания по производству оборудования для атомных электростанций Areva, американская и британская инжиниринговые Washington Group и Amec. Как заявило британское ведомство Nuclear Decommissioning Authority, управляющее Sellafield и еще 18 подобными предприятиями по всей Великобритании, контракт вступит в силу в октябре 2008 года.

Предприятие Sellafield расположено в британском графстве Камбрия и было основано в 1947 году. Ранее заводом управляла британская компания BNFL, которая занималась не только переработкой, но и транспортировкой ядерных отходов.

Лента.ру