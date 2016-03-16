Москаль заявил, что на его сайт третьи сутки осуществляется DDoS-атака
Сайт работает нестабильно, включается по несколько часов в сутки и опять «зависает».
Председатель Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль заявляет, что на его сайт третьи сутки осуществляется DDoS-атака
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Закарпатской ОГА.
Как говорится в сообщении, сайт работает нестабильно, включается по несколько часов в сутки и опять «зависает». Размещение новостей на нем затруднено, а рассылка электронной почты приостановлена.
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По словам Москаля, хакерская атака началась сразу же после размещенного на сайте его заявления о том, что "Мукачево стало самой горячей точкой Закарпатья", в котором Москаль возлагает ответственность за проблемы и скандалы в регионе на партию "Единый центр".
В пресс-службе ОГА также добавили, что возобновлением стабильной работы сайта занимаются специалисты, а до того информация о деятельности Москаля и его заявления будут размещаться только на сайте Закарпатской облгосадминистрации www.carpathia.gov.ua и будут распространяться через пресс-службу ОГА.