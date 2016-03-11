Адвокаты просят отпустить под домашний арест фигурантов дела о массовых беспорядках 2 мая в Одессе

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие ходатайства защита заявила сегодня во время продолжения заседания, отложенного вчера из-за стычки возле здания суда представителей патриотических организаций с фигурантами производства и их сторонниками.

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Кроме того, аналогичное ходатайство в отношении одного из подсудимых зачитано от имени священника Украинской православной церкви МП.

При этом в суд сегодня не явились пятеро обвиняемых, у которых мера пресечения не связана с содержанием под стражей.

Исходя из того, что, согласно законодательству, без явки всех фигурантов материалы производства рассматривать нельзя, суд решил лишь изучить заявленное ходатайство.

Часть подсудимых, в числе которых 2 гражданина РФ, потребовала дать отвод представителю гособвинения – прокурору Александру Бабину, обвинив его «в умышленном затягивании процесса и давлении на находящихся на свободе подсудимых».

Суд отклонил отвод в связи с отсутствием доказательств.

В настоящее время коллегия судей удалилась в совещательную комнату.

Представители патриотических организаций заявили журналистам, что не допустят выхода обвиняемых из СИЗО.

В здании суда – несколько десятков проукраинских активистов, а также пришедшие поддержать подсудимых «антимайдановцы», в числе которых – известная в городе постоянная активная участница пророссийских мероприятий на Куликовом поле Нина Качановская. Между оппонентами периодически возникают словесные перепалки.

Общественный порядок поддерживают большое количество правоохранителей.

Как сообщал УНИАН, 10 марта Малиновский райсуд Одессы отложил заседание по массовым беспорядкам 2 мая 2014 г. из-за стычки между проукраинскими активистами и фигурантами производства во время перерыва. По факту открыто уголовное производство ч.2 ст. 296 (хулиганство) УК Украины и проводится соответствующая проверка.

Справка УНИАН. 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибло 48 человек, пострадали около 300. Начались столкновения в центре города, где были застрелены несколько человек. Затем проукраинские активисты пришли на Куликово поле, на котором располагался палаточный городок сепаратистов. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в котором также погибли люди.

В настоящее время в Малиновском райсуде Одессы рассматриваются эпизоды производства о массовых беспорядках, имевших место в центре города.

На скамье подсудимых – 20 обвиняемых, из которых пятеро содержаться под стражей (в том числе двое россиян), у остальных – другие меры пресечения.