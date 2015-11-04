Во время беспорядков в Одессе 2 мая телесные повреждения получили 208 человек - отчет

Об этом говорится в отчете Международной консультативной группы Совета Европы о расследовании трагических событий 2 мая 2014 года в Одессе, представленном сегодня в Киеве.

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"Согласно официальной статистике, 208 человек получили телесные повреждения (в том числе 34 правоохранителя, 6 из которых получили огнестрельные ранения)", - говорится в документе.

В Совете Европы отмечают, что "как и во время событий на Майдане, многие из тех, кто получал медицинскую помощь в официальных учреждениях, не указывали своих настоящих фамилий и адресов. Более того, некоторые лица, даже те, кто был серьезно ранен во время актам насилия, якобы не обращались за медицинской помощью в официальные учреждения из-за опасений преследования".

Как сообщал УНИАН, 2 мая 2014 года в Одессе произошли столкновения между сепаратистами и проукраинскими активистами. Несколько человек были застрелены в центре города. После этого проукраинские активисты пришли на Куликово поле, в лагерь пророссийски настроенных граждан. Палатки загорелись. В расположенном на Куликовом поле Доме профсоюзов, в котором находилось много людей, начался пожар, во время которого также погибли люди.

Всего в тот день погибли 48 человек, за медицинской помощью обратились около 300 пострадавших.