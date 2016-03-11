УНИАН-Поддержка: УНИАН просит проверить факты вырубки лесов на Киевщине

УНИАН обратился в Департамент экологии и природных ресурсов Киевского областного совета и в Киевское областное и по г. Киеву управление лесного и охотничьего хозяйства с просьбой проверить факты вырубки, загрязнения и нецелевого использования лесного фонда в пределах сел Ленино, Козлов, Жовтневое, Строкова, Большая Каратуль Переяслав-Хмельницкого района Киевской области.

Напомним, жители села Козлив Переяслав-Хмельницкого района Киевской области обратились в УНИАН в рамках проекта «УНИАН-Поддержка» с жалобами на неконтролируемую вырубку окрестных лесов, появление в лесу огороженных неизвестными лицами участков, на которых возведены строения, напоминающие элитную базу отдыха и стихийные свалки мусора.

«Лес просто уничтожается. А это – ближайший большой лес от Киева на восточном направлении. Там должен быть заповедник с рекреационными зонами. И нужно максимально сохранить то, что осталось, иначе на его месте останется голая степь», - считают они.

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