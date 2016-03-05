В Черновцах по требованию активистов демонтировали вывеску банка страны-агрессора (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, вывеску демонтировали вечером 4 марта на основании соответствующего решения рабочей группы городского совета.

Ранее в горсовете по распоряжению городского головы Алексея Каспрука была создана рабочая группа в составе депутатов и представителей общественности. Решением рабочей группы руководителю отдела охраны культурного наследия поручено принять все необходимые меры для демонтажа в городе всех вывесок, рекламирующих страну-агрессора.

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Управляющему Черновицким отделением «Сбербанка России» в связи с большим социальным резонансом, который вызывает наличие названия страны-агрессора на вывеске банковского учреждения, рекомендовали срочно демонтировать вывеску.

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В соответствующем решении говорилось, что если управляющий банковским филиалом не прислушается к рекомендациям, вывеска будет демонтирована городской инспекцией по благоустройству до 5 марта.