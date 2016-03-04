В Киевской области за взятку задержали подполковника полиции
Департамент внутренней безопасности Национальной полиции совместно с СБУ и прокуратурой задержали в Ирпене подполковника полиции за получение взятки в размере 50 тыс. грн.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила глава Нацполиции Украины Хатия Деканоидзе.
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Отмечается, что полицейский получил взятку за непривлечение к криминальной ответственности подозреваемого за сохранение и распространение наркотических средств.
Только что Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України, совместно с СБУ и прокуратурой задержали в Ирпе...Опубликовано Khatia Dekanoidze 3 марта 2016 г.
Ранее УНИАН сообщал, что в Киевской области налоговик и сотрудник полиции были задержаны за взятку свыше миллиона гривень. Преступников задержали во время передачи указанных денег по подозрению в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.