В Киевской области за взятку задержали подполковника полиции

Об этом на своей странице в Facebook сообщила глава Нацполиции Украины Хатия Деканоидзе.

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Отмечается, что полицейский получил взятку за непривлечение к криминальной ответственности подозреваемого за сохранение и распространение наркотических средств.

Только что Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України, совместно с СБУ и прокуратурой задержали в Ирпе... Опубликовано Khatia Dekanoidze 3 марта 2016 г.

Ранее УНИАН сообщал, что в Киевской области налоговик и сотрудник полиции были задержаны за взятку свыше миллиона гривень. Преступников задержали во время передачи указанных денег по подозрению в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.