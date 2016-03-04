В Киевской области за взятку задержали подполковника полиции

08:03, 04 марта 2016
Общество
1596

Департамент внутренней безопасности Национальной полиции совместно с СБУ и прокуратурой задержали в Ирпене подполковника полиции за получение взятки в размере 50 тыс. грн.

Полиция / facebook.com/Патрульна-поліція-України

Об этом на своей странице в Facebook сообщила глава Нацполиции Украины Хатия Деканоидзе.

Читайте такжеНа Харьковщине фининспектора приговорили к 5 годам тюрьмы за получение взятки

Отмечается, что полицейский получил взятку за непривлечение к криминальной ответственности подозреваемого за сохранение и распространение наркотических средств.

Только что Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України, совместно с СБУ и прокуратурой задержали в Ирпе...

Опубликовано Khatia Dekanoidze 3 марта 2016 г.

Ранее УНИАН сообщал, что в Киевской области налоговик и сотрудник полиции были задержаны за взятку свыше миллиона гривень. Преступников задержали во время передачи указанных денег по подозрению в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter