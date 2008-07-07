Акция "7 природных чудес Украины" выходит на финишную прямую

Начался финальный этап акции „7 природных чудес Украины”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе председателя оргкомитета акции, народного депутата Николая ТОМЕНКО, в воскресенье, 6 июля, во время фестиваля „ЭтноЛето: Ивана Купала на Свитязе” (Шацкий район Волынской области) оргкомитет объявил 21 претендента на победу.

Список этих финалистов определен из 100 претендентов на основе анкетирования экспертов – научных работников и специалистов биологических, геологических, географических факультетов ведущих вузов Украины.

В Топ-21 вошли (по алфавиту):

- Аскания-Нова (биосферный заповедник, Херсон);

- Базальтовые столбы (геологический заказник, Ривненская область);

- Балаклавская бухта с мысами Айя и Фиолент (АР Крым);

- Буковинские водопады (ландшафтный заказник, Буковина);

- Говерла (гора, Ивано-Франковская область);

- Гранитно-степное Побужье (регионально-ландшафтный парк, Николаевская область);

- Деснянская оболонь (возле г. Новгород-Сиверский, Черниговская область);

- Днестровский каньон (Винницкая, Ивано-Франковская, Тернопольская, Хмельницкая обл.);

- Дунайский биосферный заповедник (Одесская область);

- Каменные могилы (заповедник, Донецкая область);

- Каневские горы (р. Днепр, Черкасская область);

- Карадагский природный заповедник (АР Крым);

- Кочубеевские дубы (Полтавская область);

- Мраморная пещера (АР Крым);

- Олешковские пески (Херсонская область);

- Оптимистичная пещера (Тернопольская область);

- Подольские Товтры (национальный природный парк, Хмельницкая область);

- Свитязь (озеро, Волынь);

- Синевир (озеро, Закарпатье);

- Тустань. Урицкие скалы (Львовская область);

- Яблоня-колония (Сумская область).

7 июля стартует интернет-голосование на официальном сайте http://7chudes.in.ua, где каждый сможет выбрать свои семь природных чудес.

26 августа, по результатам интернет-голосования и голосования экспертов оргкомитет общенациональной акции „7 природных чудес Украины” официально объявит победителей.