Акция "7 природных чудес Украины" выходит на финишную прямую
Стартует Интернет-голосование
Начался финальный этап акции „7 природных чудес Украины”.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе председателя оргкомитета акции, народного депутата Николая ТОМЕНКО, в воскресенье, 6 июля, во время фестиваля „ЭтноЛето: Ивана Купала на Свитязе” (Шацкий район Волынской области) оргкомитет объявил 21 претендента на победу.
Список этих финалистов определен из 100 претендентов на основе анкетирования экспертов – научных работников и специалистов биологических, геологических, географических факультетов ведущих вузов Украины.
В Топ-21 вошли (по алфавиту):
- Аскания-Нова (биосферный заповедник, Херсон);
- Базальтовые столбы (геологический заказник, Ривненская область);
- Балаклавская бухта с мысами Айя и Фиолент (АР Крым);
- Буковинские водопады (ландшафтный заказник, Буковина);
- Говерла (гора, Ивано-Франковская область);
- Гранитно-степное Побужье (регионально-ландшафтный парк, Николаевская область);
- Деснянская оболонь (возле г. Новгород-Сиверский, Черниговская область);
- Днестровский каньон (Винницкая, Ивано-Франковская, Тернопольская, Хмельницкая обл.);
- Дунайский биосферный заповедник (Одесская область);
- Каменные могилы (заповедник, Донецкая область);
- Каневские горы (р. Днепр, Черкасская область);
- Карадагский природный заповедник (АР Крым);
- Кочубеевские дубы (Полтавская область);
- Мраморная пещера (АР Крым);
- Олешковские пески (Херсонская область);
- Оптимистичная пещера (Тернопольская область);
- Подольские Товтры (национальный природный парк, Хмельницкая область);
- Свитязь (озеро, Волынь);
- Синевир (озеро, Закарпатье);
- Тустань. Урицкие скалы (Львовская область);
- Яблоня-колония (Сумская область).
7 июля стартует интернет-голосование на официальном сайте http://7chudes.in.ua, где каждый сможет выбрать свои семь природных чудес.
26 августа, по результатам интернет-голосования и голосования экспертов оргкомитет общенациональной акции „7 природных чудес Украины” официально объявит победителей.