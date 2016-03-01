В Украине вышло в эфир первое военное радио "Армия FM"

С сегодняшнего дня в украинском медиапространстве появилась первая военная радиостанция. Об этом говорится в сообщениях Министерства обороны Украины и радио "Армия FM" в Facebook.

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"Наше радио будет транслироваться через портал "Свое радио", - сообщается на странице "Армия FM". - Слушателям сначала нужно зайти на страницу "Свое радио" и в рубрике "Свое вещание" выбрать радио "Армия FM".

"Новости каждый час и много хорошей музыки", - обещают в пресс-службе.

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Создатели радиостанции не собираются останавливаться на вещании в интернете и уже подали заявку на частоты в FM-диапазоне.