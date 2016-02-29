Осмотр места преступления без понятых и нанесение травм: В СБУ озвучили подробности задержания "aзовца" Краснова

Об этом журналистам на брифинге в Киеве сказал руководитель аппарата главы Службы безопасности Украины Александр Ткачук, сообщает Крым Реалии.

«Если преступник задерживается на месте совершения преступления, а именно об этом идет речь, о хранении в тайнике взрывчатых веществ, и приспособлениях, сразу проходит осмотр места события. Этот осмотр места события продолжался… от полуночи до утра шло оформление. Представьте себе, на трассе «Киев – Харьков» найти понятых для того, чтобы процессуально оформить осмотр», – сказал Ткачук.

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На вопрос, присутствовал ли на месте осмотра места происшествия адвокат Краснова?», Ткачук заявил, что не владеет информацией. Он также не смог сказать, присутствовал ли адвокат Краснова при оформлении его задержания.

Ткачук признал, что Краснов получил травмы при задержании сотрудниками СБУ. Представитель «Гражданского корпуса Азов» Александр Алферов утверждает, что Краснов был «избит сотрудниками СБУ до потери сознания и не мог полноценно участвовать в следственных действиях».

Как сообщал УНИАН, Краснова задержали в ночь на 28 февраля в Киевской области. В СБУ утверждают, что он вместе со своей подругой Оксаной Шелест устроил тайник со взрывчаткой.

"Краснов вместе с Шелест были задержаны на автозаправке сразу после закладки тайника, схрона, возле села Счастливое на трассе Киев-Харьков", - сообщил руководитель аппарата председателя СБУ.