Работники мукачевского ПТУ перекрыли международную трассу Киев - Чоп (фото, видео)

Шествие прошло фактически через весь город – с улицы Кооперативной, что на выезде из Мукачево в южном направлении в сторону Иршавы, через улицы Матросова, Стуса, Садовую, Галицкого к северо-восточному выезду из Мукачево в сторону Свалявы, сообщает mukachevo.net.

Колонна образовалась из около 200 человек. Это преимущественно преподаватели ПТУ. Студентов мало. Колонна прошла проезжими частями, спереди и сзади которую сопровождали патрульные автомобили.

Около 15:00 участники акции протеста заблокировали международную трассу Киев – Чоп в районе обеих АЗС – в сторону Ужгорода и в сторону Свалявы, а также въезд в город через улицу Д.Галицкого. Во всех трех местах люди ходят толпой по пешеходным переходам.

Главное требование участников акции – возобновление финансирования ПТУ. Последний раз средства на функционирование профтехучилищ поступали еще в 20-х числах декабря прошлого года. То есть уже более 2 месяцев ПТУ существуют без зарплат, стипендий и любых выплат. Следовательно, люди требуют от руководства государства немедленно вмешаться в ситуацию.

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Напомним, что история с финансированием ПТУ началась с принятия бюджета области, в котором на это не предусмотрели средства, переложив их на плечи бюджетов городов Закарпатья. Вместе с тем, в Мукачево эта проблема встала особенно остро, ведь речь идет о 48 миллионах гривен, что составляет 7% бюджета города. Следовательно, Мукачевский городской совет обратился к руководству государства по поводу необходимости решить этот вопрос.

Впоследствии, 4 февраля Верховная Рада приняла решение, согласно которому ПТУ должны финансироваться из государственного бюджета через механизм субвенций. Однако средства до сих пор не поступили.