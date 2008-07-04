Червоненко угрожает Суркису судом

Председатель Национального агентства по вопросам подготовки и проведения в Украине чемпионата Европы по футболу 2012 года Евгений ЧЕРВОНЕНКО требует от президента Федерации футбола Украины Григория СУРКИСА опровергнуть обвинение в отстаивании интересов тайванской компании Archasia Design Group Limited, которая выиграла конкурс по реконструкции НСК «Олимпийский».

Об этом идет речь в заявлении Е.ЧЕРВОНЕНКО, переданном УНИАН пресс-службой Нацагентства по вопросам подготовки к Евро-2012.

Е.ЧЕРВОНЕНКО напоминает, что Г.СУРКИС сделал заявление для СМИ, в котором обвинил его в защите тайванской компании Archasia, которая выиграла конкурс по реконструкции НСК «Олимпийский», «…в рамках своих персональных интересов».

Е.ЧЕРВОНЕНКО утверждает, что при этом Г.СУРКИС неправдиво отметил, что «агентство, обращаясь к президенту УЕФА Мишелю ПЛАТИНИ, пишет, что единственным проектом, который находится в его компетенции, является стадион Олимпийский…».

По словам Е.ЧЕРВОНЕНКО в письме М.ПЛАТИНИ Нацагентство пишет наоборот, а именно: «НСК «Олимпийский» находится в компетенции Минмолодьспорта».

«Считаем необходимым поставить в известность широкую общественность, что вышеприведенная информация господина Г.СУРКИСА не отвечает действительности и позорит имя председателя Нацагентства и вводит в заблуждение граждан Украины”, - отмечается в заявлении.

Поэтому Е.ЧЕРВОНЕНКО требует от Г.СУРКИСА публично опровергнуть свои слова.

В случае невыполнения этого требования он оставляет за собой право обратиться в суд.

Как сообщал УНИАН, 24 июня заместитель министра по делам семьи, молодежи и спорта Ростислав КАРАНДЕЕВ заявил, что компания Archasia Design Group Limited не будет реконструировать Национальный спортивный комплекс «Олимпийский» в Киеве.

Согласно информацией Р.КАРАНДЕЕВА, в Минсемьи поступил протест Генеральной прокуратуры с требованиями отменить решение жюри конкурса по определению лучшего проектного предложения по реконструкции НСК «Олимпийский» от 8 апреля в 2008 г. в части допуска к участию в конкурсе и предоставления возможности презентации проектного предложения тайванский компании Archasia Design Group Limited, что противоречит законодательству.

3 июля строительная компания ОАО «Мостобуд» начала работы по реконструкции Национального спортивного комплекса «Олимпийский», необходимые для проведения в Киеве чемпионата Европы по футболу 2012 года.