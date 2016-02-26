СМИ: Друг Кернеса получил более десятка пуль, в том числе две в голову

Как сообщает издание "Левый берег" со ссылкой на свои источники, на теле бизнесмена нашли 12 пулевых ранений, еще две пули попали в голову.

В другой части кладбища был обнаружен брошенный автомат, оборудованный пламегасителем.

Убийце было известно, что Димент регулярно приходит на могилу своей матери, которая скончалась несколько лет назад. Он посещал кладбище каждый понедельник, среду и пятницу, преимущественно в первой половине дня.

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Димент ходил без охраны. В этот раз его сопровождал только водитель, который остался в автомобиле.

Напомним, Димента застрелили, когда он пришел на кладбище, расположенное на улице Академика Павлова (возле рынка "Барабашово").

Кернес и Димент дружили с ранних лет жизни. Димент считался главным бизнес-поверенным и партнером харьковского мэра. В узких кругах считался криминальным авторитетом и имел весьма специфическую репутацию.

28 апреля 2014 года было совершено покушение на самого Кернеса. Снайпер выстрелил в него, когда мэр совершал пробежку. Кернес длительное время лечился в Израиле, но так до конца и не восстановился и до сих пор передвигается на коляске.