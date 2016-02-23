Президент создал совет защиты журналистов и свободы слова

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, совет создан с целью обеспечения реализации конституционного права на свободу слова, налаживания эффективного механизма взаимодействия государственных органов и институтов гражданского общества, в частности средств массовой информации, по вопросам предотвращения препятствования законной профессиональной деятельности журналистов.

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Согласно утвержденному положению, совет является консультативно-совещательным органом при президенте Украины, основными задачами которого являются, в частности, мониторинг ситуации (состояния) обеспечения защиты профессиональной деятельности журналистов и свободы слова в Украине и наработка согласованных предложений по определению первоочередных мер по обеспечению защиты профессиональной деятельности журналистов и свободы слова в соответствии с европейскими демократическими стандартами.

Сопредседателями совета назначены заместитель главы Администрации президента Украины Андрей Таранов и пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

В состав совета вошли представители общественных объединений, действующих в сфере медиа, средств массовой информации, а также Национальной полиции, Генеральной прокуратуры, Службы безопасности Украины, Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания и других государственных органов.