Украинское вещание значительно распространяется в зоне АТО благодаря предоставленным Украине передатчикам

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина, об этом заместитель министра информационной политики Татьяна Попова проинформировала сегодня на брифинге.

«В ближайшее время ожидаем установление и начало вещания радио ДонТРК (совместный проект с журналистами Донбасса и Радио Свобода) на ФМ-передатчиках, полученных от США. Сейчас ожидаем передатчики от Словении, Румынии, Чехии, США и других стран-партнеров. Это позволит нам еще больше расширить украинское вещание», - сообщила Попова.

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Она также добавила, что США, Польша, Литва, Латвия, Великобритания уже передали Украине 46 передатчиков, что позволило значительно распространить украинское вещание в зоне АТО.

Кроме того, Министерство информационной политики Украины инициировало перед правительством вопрос о выделении средств на установку двух новых телевышек в зоне АТО и на восстановление и распространение системы национального телерадиовещания в Одесской и Херсонской областях.

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