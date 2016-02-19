ГПУ завершила расследование против командира роты "Беркута" относительно избиения активистов "Автомайдана"

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины, Управлением специальных расследований Главного следственного управления ведомства завершено досудебное расследование по уголовному производству в отношении командира оперативной роты № 1 столичного спецподразделения милиции «Беркут» по ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365, ч. 1 ст. 365, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 384 Уголовного кодекса Украины.

Читайте также"Беркуту" раздали спецсредства с вредными веществами из России во время Майдана 18 февраля - следствие

Подозреваемый обвиняется в превышении власти и незаконном задержании вместе с подчиненными ему работниками 18 активистов движения «Автомайдан» в ночь с 22 на 23 января 2014 г. на улицах Щорса и Грушевского в Киеве, что сопровождалось применением к ним насилия и повреждением их автомобилей.

Также бывший «беркутовец» обвиняется в организации служебной подделке рапортов и предоставлении подчиненными бойцам спецподразделения заведомо ложных показаний, соединенных с обвинением активистов в тяжких преступлениях, на основании которых они были задержаны, привлечены к уголовной ответственности за якобы хулиганские действия и им была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Стороне защиты открыт доступ к материалам досудебного расследования, и после завершения ознакомления с ним подозреваемого и его адвокатов обвинительный акт в отношении указанного лица будет направлен в суд для рассмотрения по существу.

В отношении других соучастников этих преступлений досудебное расследование продолжается.

Как сообщал УНИАН, 12 января в ГПУ сообщили, что сообщено о подозрении четверым бывшим бойцам «Беркута» в применении насилия в отношении участников «Автомайдана» в ночь с 22 на 23 января 2014 года на улицах Щорса и Грушевского в столице.