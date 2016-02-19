Заявившему об убийстве "беркутовцев" на Евромайдане не могут предъявить подозрение из-за амнистии - ГПУ

Об этом рассказал глава управления специальных расследований Сергей Горбатюк, передает "BBC Украина".

По словам Горбатюка Иван Бубенчик и раньше фигурировал в деле об убийствах на Майдане, однако предъявить ему подозрение в убийствах невозможно из-за решения парламента.

"Согласно решению Верховной Рады, все лица, которые были причастны к любым преступлениям против правоохранителей (во время Майдана - УНИАН), попадают под амнистию. Дела в отношении них должны быть закрыты. Они не могут быть задержаны, им не может быть сообщено о подозрении", - сказал господин Горбатюк.

По его словам, ГПУ расследует как убийства протестующих, так и убийства силовиков.

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"И он у нас фигурировал как одно из лиц, которые могут быть причастны к выстрелам, еще до выхода этого фильма", - сказал господин Горбатюк.

Горбатюк говорит, что Бубенчика, который уже раз не пришел на допрос в качестве свидетеля, будут вызывать снова, после чего, если он не появится, смогут доставить силой.

"Там не только Бубенчик, там есть еще один человек, который в Facebook хвастался, что он осуществлял выстрелы и убил", - уточнил господин Горбатюк.

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По его словам, следствие проверяет такие заявления этих протестующих, чтобы установить их достоверность.

Как сообщал УНИАН, Иван Бубенчик публично заявил о том, что 20 февраля 2014 г. на Майдане независимости стрелял из автомата в правоохранителей. Двоих, по его словам он убил, выстрелами в затылок. По его мнению, застреленные им силовики – были командирами. Другим правоохранителям Бубенчик стрелял по ногам.

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В то же время стоит отметить, что на сегодняшний день нет официальных данных об убийстве сотрудников "Беркута" в результате выстрела в затылок во время Евромайдана.

Напомним, ранее в СБУ показали найденное оружие, из которого расстреливали активистов Майдана. Фрагменты 23 автоматов, одной снайперской винтовки Драгунова и помпового ружья "Иж" 12-го калибра, из которых могли расстреливать активистов Евромайдана, были найдены в водоеме в Голосеевском районе Киева.